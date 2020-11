Neste domingo (22), Curitiba registrou 984 novos casos de coronavírus e mais sete mortes provocadas pela doença, de acordo com o boletim da Secretaria Municipal de Saúde. Ao todo, 1.628 mortes foram provocadas pela covid-19 em Curitiba e 67.803 moradores testaram positivo.

As novas vítimas do coronavírus eram cinco homens e duas mulheres, com idades entre 58 e 63 anos.

Neste domingo, Curitiba segue com 10.224 casos ativos da doença. É o maior número já registrado de pessoas com potencial de transmissão do vírus desde o começo da pandemia. 55.951 moradores já foram liberados do isolamento e estão sem sintomas da doença.

Internamentos

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a taxa de ocupação de leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 em Curitiba neste domingo é de 88%. Todos os pacientes que são internados com quadro de síndrome respiratória aguda grave vão para os leitos de coronavírus e não somente casos confirmados da doença. Restam no momento 38 leitos livres.

