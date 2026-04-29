Casamento coletivo gratuito em Curitiba e região recebe inscrições até 8 de maio

As inscrições para o casamento coletivo promovido pelo Tribunal de Justiça do Paraná seguem abertas até 8 de maio. A cerimônia acontece no dia 17 de maio, no Sesc São José dos Pinhais, e é voltada para casais de Curitiba e Região Metropolitana com renda de até três salários mínimos por pessoa.

Os interessados devem procurar um dos 39 Centros de Referência de Assistência Social (Cras) de Curitiba, conforme o endereço de residência, ou os Cartórios de Registro Civil para fazer a inscrição.

Para participar, é necessário apresentar:

documento de identidade;

certidão de nascimento ou de casamento com averbação atualizada em caso de divórcio;

comprovante de renda;

comprovante de endereço atualizado.

Todos os documentos devem ser originais e a presença de ambos os noivos é obrigatória no momento do atendimento. A ação integra o programa Justiça no Bairro, que oferece atendimento jurídico e serviços gratuitos à população.

A população pode colaborar com doações de trajes para os noivos, como vestidos, ternos, calçados e acessórios femininos, masculinos e infantis. As doações são aceitas até 10 de maio nos 39 Cras de Curitiba, no Sesc Água Verde, Sesc Centro, Sesc da Esquina, Sesc Portão e na Secretaria do Justiça no Bairro, no Centro Cívico, informa a Prefeitura de Curitiba.