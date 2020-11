As inscrições para o casamento coletivo on-line estão abertas e vão até a sexta-feira (13). De acordo com o Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), a cerimônia será totalmente remota – pela internet – e ocorre no dia 4 de dezembro, às 18 horas, com transmissão ao vivo da Arena da Baixada, estádio do Athletico Paranaense. As inscrições valem para casais de todas as cidades do Paraná.

Os casais interessados em oficializar a união devem procurar um Cartório de Registro Civil da região onde mora até o dia 13 deste mês, com a os seguintes documentos:

– Carteira de identidade original (RG).

– Cadastro de Pessoa Física (CPF).

– Certidão de nascimento ou casamento com averbação do divórcio (90 dias da última atualização).

– Comprovante de renda de até dois salários mínimos por família.

– Comprovante de endereço atualizado.

O casamento será transmitido pelo Youtube pelas equipes do Programa Justiça no Bairro, do TJ-PR.