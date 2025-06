Casal dono de creche irregular em Curitiba é indiciado por morte de bebê

O casal dono de uma creche que funcionava de forma irregular foi indiciado pela morte do bebê de aproximadamente três meses e meio que aconteceu dentro do estabelecimento.

De acordo com a Polícia Civil, o indiciamento do casal é por homicídio culposo.

O caso foi registrado no dia 19 de maio deste ano, no bairro Tatuquara.



Segundo as investigações, a criança foi deixada aos cuidados do casal pela mãe e frequentava o local há cerca de dez dias. Por volta das 10h, após ser alimentado com mamadeira e colocado para arrotar, o bebê foi deixado dormindo em uma cama.



Cerca de 10 a 15 minutos depois, a responsável pela creche encontrou a criança com feições arroxeadas e sem sinais vitais. O socorro médico foi acionado e tentou a reanimação por aproximadamente 50 minutos, sem sucesso.

“A creche operava clandestinamente há cerca de 12 anos. No dia dos fatos, devido ao fechamento de creches e escolas públicas da região para reuniões de professores, o local permaneceu com um número excepcional de crianças, aproximadamente 20, de diversas idades”, destaca o delegado da PCPR Fabiano Oliveira.

Conforme o inquérito, o casal não possui nenhum histórico criminal, mas “agiu com imprudência, ao aceitar um número excessivo de crianças, e com negligência, pela supervisão inadequada do bebê, que em razão da sua idade demandava atenção e vigilância constantes”.

“Embora não houvesse intenção de causar a morte, a conduta culposa do casal foi determinante para o desfecho e, diante dos fatos apurados, ambos foram indiciados pela prática do crime de homicídio culposo, previsto no Código Penal, que ocorre quando não há a intenção de matar”, completa o delegado.

Ainda conforme a Polícia Civil, os responsáveis já haviam recebido visitas da Vigilância Sanitária e do Conselho Tutelar entre os anos de 2022 e 2023, após denúncias.

Logo após o ocorrido, a defesa do casal chegou a dar sua versão sobre os acontecimentos. Confira aqui.

