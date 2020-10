Um incêndio no bairro Centro Cívico mobilizou várias viaturas do Corpo de Bombeiros na manhã desta quinta-feira (22). Uma casa de madeira, abandonada, pegou fogo e assustou moradores do entorno. A estrutura, que ficou completamente destruída, fica na Rua Roberto Barrozo, nas proximidades da Rua Matheus Leme.

O incêndio começou por volta das 7h10 e chegou a trincar janelas de prédios vizinhos. Moradores chamaram os bombeiros que, por volta das 8h, já faziam o rescaldo, que é a finalização dos pequenos focos de incêndio.

Segundo o Tenente Filipaki, do Corpo de Bombeiros, quando as equipes chegaram já estava tudo destruído. “Fizemos o combate inicial pra proteger o prédio e fizemos o controle. Segundo vizinhos, era uma casa abandonada e a gente não tem como concluir o que ocasionou o incêndio. Havia muitas chamas quando chegamos, vidros trincaram, mas sem riscos”, explicou.

Mocó e abordagens sociais

O Guarda municipal Marcelo Detzel explicou que constantemente as equipes faziam rondas e abordagens sociais no local. “Era uma casa abandonada, utilizada para o consumo de drogas e como moradia para pessoas em situação de rua. Diariamente fazemos rondas aqui nesse local.

