Pouco mais de 100 quilos de maconha foram apreendidos e um homem preso por policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) na noite desta sexta-feira. Uma parte da droga – total avaliado em R$ 540 mil – foi encontrada numa abordagem feita pela viatura a um automóvel UP, no bairro Uberaba, em Curitiba.

Um dica anônima levou os PMs ao carro em atitude suspeita.

Uma equipe da Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE) estava em patrulhamento quando foi abordada por uma pessoa que relatou o comportamento suspeito do motorista do UP na cor preta. Logo em seguida, os militares estaduais encontraram o carro e dentro localizaram 30 tabletes de maconha.

Ao ser questionado, o suspeito relatou que havia trazido a droga de Campo Magro, na região Metropolitana de Curitiba. No local indicado, os policiais encontraram mais 120 tabletes de maconha. Na casa do motorista, mais 10 tabletes da mesma droga.

Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado, juntamente com os 108,7 quilos de entorpecente, o carro, uma balança de precisão e R$ 350,00, à Central de Flagrantes.