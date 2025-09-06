Carro sai da pista e capota na BR-376 em São José dos Pinhais

Por Carol Maltaca
- Atualizado: 06/09/25 12h27
BR-376
Foto: Colaboração / Tribuna do Paraná.

Duas pessoas ficaram levemente feridas após o carro que estavam sair da pista e capotar na BR-376, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na manhã deste sábado (06), no km 653, próximo ao Aeroporto Internacional Afonso Pena, sentido Curitiba.

Ambas as vítimas foram encaminhadas para atendimento médico.

