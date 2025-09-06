Carro sai da pista e capota na BR-376 em São José dos Pinhais

Duas pessoas ficaram levemente feridas após o carro que estavam sair da pista e capotar na BR-376, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na manhã deste sábado (06), no km 653, próximo ao Aeroporto Internacional Afonso Pena, sentido Curitiba.
Ambas as vítimas foram encaminhadas para atendimento médico.
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.Participe dos Grupos da Tribuna