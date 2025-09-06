Cidades do PR entram em situação de emergência por desastres

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) reconheceu, nesta sexta-feira (05), a situação de emergência em 12 cidades do país por desastres naturais. Entre elas, estão duas do Paraná: Castro, nos Campos Gerais, e Roncador, no Centro-Oeste.

De acordo com o MIDR, em Castro, o motivo seria os vendavais registrados no final de agosto. Conforme a prefeitura, mais de 600 casas foram danificadas, entre residências, comércios e prédios públicos. Cerca de duas mil pessoas foram atingidas pelo desastre.

Em Roncador, o motivo seria a estiagem, que pode provocar perdas irreversíveis na agricultura e o desabastecimento de água na região.

Ajuda para os afetados

Com a declaração de situação de emergência, as prefeituras podem solicitar recursos do Governo Federal para ações de defesa civil, como compra de cestas básicas, água mineral, refeição para trabalhadores e voluntários, kits de limpeza de residência, higiene pessoal e dormitório, entre outros. Segundo a Prefeitura de Castro, a situação na cidade já está controlada.

No momento, segundo a prefeitura, ocorrem assistências pontuais, de pessoas que estão trocando telhados e pessoas que ainda precisam de um eletrodoméstico ou um móvel.

Segundo a prefeitura, situação na cidade está controlada Foto: Prefeitura de Castro/Divulgação

A Tribuna do Paraná entrou em contato com a Prefeitura de Roncador, mas até a publicação desta reportagem não teve retorno.

Outras cidades em situação de emergência

Além do Paraná, outros estados estão na lista, entre eles: Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Segundo o MIDR, o principal problema enfrentado no país é a estiagem.

Entre os municípios que enfrentam o problema, estão: Pão de Açúcar, em Alagoas; Cotegipe, Manoel Vitorino e Pedro Alexandre, na Bahia; Assaré, no Ceará; Cajazeirinhas e Coxixola e Sumé, na Paraíba.

Em Senador Elói de Souza e Tangará, no Rio Grande do Norte, o problema é a seca, que é um período de ausência de chuva mais prolongado do que a estiagem.