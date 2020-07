Um incêndio em um carro que estava estacionado dentro da garagem de um prédio, localizado na esquina da Rua Mariano Torres com a Rua Amintas de Barros, no Centro de Curitiba, assustou quem passava pela região, na manhã desta segunda-feira (06). Muita fumaça estava saindo do prédio, dando a impressão de que o imóvel estava em chamas, mas quando os bombeiros chegaram foi constatado que tratava-se do veículo. Ninguém ficou ferido.

Por volta das 7h40 os bombeiros foram chamados e verificaram que um carro estava pegando fogo lá embaixo, na garagem, sem maiores problemas ao prédio. “Nos deparamos com um grande volume de fumaça. Ao abrirmos o portão e vimos a garagem tomada de fumaça. Pela quantidade de fumaça, acreditamos que houve perda total do veículo”, disse a tenente Camila, do Corpo de Bombeiros, em entrevista ao Bom Dia Paraná, na RPC. A ligação foi feita pelo dono de um dos apartamentos avisando do incêndio.

Apesar da grande fumaça e destruição total do veículo, a estrutura do prédio não chegou a ser danificada. Ainda não se sabe o que causou o incêndio.

