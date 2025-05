Carro pega fogo e assusta moradores do Batel, em Curitiba

Um carro pegou fogo e assustou moradores no Batel, em Curitiba, no final da manhã desta terça-feira (27). O veículo, que estava estacionado na Alameda Dom Pedro II, ficou em chamas e foi completamente destruído.

De acordo com informações do Batalhão do Corpo de Bombeiros, uma viatura foi deslocada para controlar o incêndio. Por sorte, não houve feridos na ocorrência. O carro incendiado chamou a atenção dos vizinhos, que chegaram a registrar as chamas e postar vídeos nas redes sociais.

O carro estava estacionado em frente a um restaurante da região. Apesar das chamas altas, a fachada do restaurante não foi atingida e não houve danos ao comércio da região.