Carro fica prensado entre dois caminhões no Contorno Leste

Um carro ficou prensado entre dois caminhões em um acidente registrado na manhã desta sexta-feira (03/10) no Contorno Leste de Curitiba. A colisão aconteceu no quilômetro 113 da BR-116, no sentido São José dos Pinhais.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária Arteris Litoral Sul atenderam a ocorrência. No veículo atingido estavam duas pessoas, ambas conscientes no momento do resgate. De acordo com informações exibidas pelo programa Bom Dia Paraná, da RPC TV, os socorristas precisaram serrar parte da lataria para retirar a segunda vítima, que ficou presa nas ferragens.

Outro automóvel, que seguia pela faixa da direita ao lado dos caminhões, acabou colidindo contra o guard-rail. O impacto deixou as duas rodas laterais suspensas no ar, exigindo o apoio.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Até as 8h30, as duas faixas da rodovia permaneciam bloqueadas para o atendimento, sem previsão de liberação.