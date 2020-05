O proprietário de um veículo Citroen C3 Aircross teve o carro retirado das ruas de Curitiba após ser flagrado com nada menos de R$ 57 mil em débitos. Ele foi abordado por agentes de trânsito da Superintendência de Trânsito (Setran) e guardas municipais na Rua Jovino do Rosário, no bairro Boa Vista, região que pode ter falta de águam por causa de um novo rodízio no abastecimento.

O veículo circulava pelas ruas de Curitiba sem licenciamento e com R$ 48 mil em multas de trânsito, além do não pagamento do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), que já estava com R$ 8 mil acumulados.

“Mais um infrator contumaz flagrado em pleno Maio Amarelo, mês de conscientização sobre atitudes de respeito às leis e com o próximo do trânsito”, disse o secretário de Defesa Social e Trânsito, Guilherme Rangel.

Recordes do descaso

Este não é o primeiro caso de veículos apreendidos em Curitiba e com valores astronômicos em multas e débitos. O campeão é uma Courrier que tinha quase meio milhão em débitos, apreendida no Centro de Curitiba. Outro caso que chamou atenção foi a apreensão de um Chevrolet Cruze, com R$ 70 mil em débitos, no bairro Mercês.

Recentemente, em abril, a Setran apreendeu uma série de carros irregulares. Na ação estavam Pajero e até Dodge, carros que estavam com R$ 219 mil em multas.

