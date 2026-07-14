Carro bate em poste e interdita os dois sentidos da BR-277 na Grande Curitiba

Um carro bateu contra um poste de iluminação na BR-277, em São José dos Pinhais, na manhã desta terça-feira (14). O acidente interditou os dois sentidos da rodovia, na altura do quilômetro 77, para a remoção da estrutura danificada.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os motoristas que seguem em direção a Curitiba devem utilizar como desvio a Avenida Rui Barbosa. Já quem viaja sentido Litoral precisa acessar a via marginal. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

As causas do acidente ainda serão apuradas. Equipes da Copel atuam no local para retirar o poste e instalar uma nova estrutura. Até às 12h30, a concessionária informou que 1744 unidades consumidoras estavam sem energia elétrica.