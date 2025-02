Carro bate em poste a 130 km/h em avenida de Curitiba; motorista ficou em estado grave

Um grave acidente na Avenida Manoel Ribas, no bairro Santa Felicidade, em Curitiba, ocorrido no fim de manhã desta quarta-feira (12), deixou o homem de 47 anos, que conduzia o veículo, ferido em estado grave. O carro ficou com a frente destruída.

A colisão contra um poste aconteceu no sentido Centro da avenida. Após a batida, o veículo ainda rodou na pista. No velocímetro do carro, a velocidade ficou cravada em 130 km/h depois do acidente, de acordo com informações da RPC.

O motorista foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros, com dificuldade para respirar, e encaminhado ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba.

Trânsito bloqueado

Por volta do meio dia, duas pistas, uma em cada sentido da Avenida Manoel Ribas, estavam bloqueadas para o trânsito.