Passar o carnaval em Curitiba é o desejo de muitos turistas. É o oitavo destino brasileiro mais procurado nessa época, segundo o site Decolar. De acordo com a presidente do Instituto Municipal de Turismo, Tatiana Turra, a data já é a que mais atrai visitantes para a cidade no ano.

A procura vem crescendo ano a ano. Ela conta que, em 2019, o movimento na cidade foi 13% maior do que no período anterior. Os dados são monitorados no que a presidente chama de termômetros: a linha Turismo, os postos de informação e a torre panorâmica.

Tatiana Turra comenta que é complexo mensurar o número de turistas, tendo em vista os vários acessos a cidade, como as rodovias. Mas a ocupação de hotéis, por exemplo, é um dos indicadores usados para cravar que o carnaval está movimentando o turismo na cidade.

Em 2019, Curitiba recebeu 5,5 milhões de visitantes. Tatiana Turra explica que o segmento que mais tem crescido é o de turismo de lazer, quando a motivação não tem relação com negócios ou familiares e amigos. Essa fatia representou 1 milhão de pessoas no ano passado.

Além dos que buscam conhecer a cidade e seus pontos turísticos, Curitiba também atrai quem procura opções alternativas, não disponíveis em outras localidades, como a Zombie Walk e o Psycho Carnival. No evento de psychobilly, a estimativa é de que 40% dos participantes sejam de fora de Curitiba, comenta o organizador Vlad Urban.