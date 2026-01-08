Capotamento na BR-277, sentido Litoral, deixa mulher ferida

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quinta-feira (08/01) na BR-277, no trecho que liga Curitiba ao Litoral paranaense. O sinistro aconteceu no km 39 da rodovia, no sentido Paranaguá, e envolveu capotamento com saída de pista.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma mulher sofreu ferimentos leves e precisou ser socorrida. A vítima foi encaminhada para atendimento médico no Hospital de Morretes.
A equipe da PRF permanece no local do acidente realizando os procedimentos necessários para a segurança da via e o registro da ocorrência.
Não foram divulgadas informações sobre as causas do acidente ou se outras pessoas ou veículos estavam envolvidos na ocorrência.