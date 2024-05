Um capitão do Corpo de Bombeiros do Paraná foi preso em flagrante, suspeito de desviar doações da Defesa Civil. A prisão, que aconteceu na noite desta quarta-feira (29), no bairro Uberaba, fez parte de uma ação realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público, após uma denúncia anônima.

A prisão aconteceu em uma distribuidora de bebidas, enquanto o capitão descarregava fardos de energético que foram retirados de um galpão utilizado pela Defesa Civil em Piraquara, na região metropolitana. Além do bombeiro, outro homem, que seria tio do oficial, foi preso por participação no esquema criminoso. Também foi feita a apreensão de um revólver não regularizado.

Além do barracão da Defesa Civil em Piraquara, o capitão teria acesso a outro, na Vila Guaíra. Os agentes do Gaeco flagraram o momento em que, após a saída dos recrutas do Exército, o capitão estacionou o carro e pegou os itens. Ainda segundo o Ministério Público, os suspeitos vendiam na internet parte dos produtos desviados. O capitão deve ser denunciado por peculato. Já o tio deve responder por receptação.

Doações ao Rio Grande do Sul?

Na caminhonete em que ele estava foram encontrados equipamentos eletrônicos, ferramentas e instrumentos musicais. Os produtos vieram de um depósito da Defesa Civil.

VIU ESSA? Supermercado de Curitiba vai abrir 24 horas por dia; saiba em qual bairro

Enquanto o Ministério Público afirma que os itens seriam doados ao Rio Grande do Sul, a Defesa Civil diz que os donativos foram concentrados em outro depósito ao qual o suspeito não teve acesso.

Procurado, o Corpo de Bombeiros afirma que abriu investigação e que o oficial pode ser expulso da corporação. O grupo destaca ainda que a prática não simboliza o serviço prestado à sociedade.

Vote na enquete! Avenida importante de Curitiba vive impasse! Qual é a melhor solução? Amarelo simpático! Empresário de Curitiba conquista todos com esse veículo famoso na Índia VÍDEO Rapazes têm dia digno de “Superhomem” em Curitiba; O que eles fizeram foi INCRÍVEL!!!