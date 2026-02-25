Capacitação profissional gratuita: vagas na região Sul de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Se você mora no Tatuquara, Campo de Santana, Caximba ou Araucária e busca qualificação profissional, chegou a hora de aproveitar uma oportunidade. O Projeto Despertar Para a Autonomia II está com inscrições abertas para diversos cursos gratuitos que podem ajudar a sua vida profissional.

A iniciativa, realizada pela Associação Vovô Vitorino em parceria com a Petrobras (através do Programa Petrobras Socioambiental), vai muito além da capacitação técnica. Os participantes recebem um kit completo contendo uniforme, agenda, caneta, bloco de notas, squeeze e bolsa. Dependendo do curso escolhido, benefícios como transporte, alimentação e um kit incentivo especial também são oferecidos.

Todos os alunos participam inicialmente de uma oficina de socioemocional, fundamental para quem deseja ingressar no mercado de trabalho ou empreender. Em determinadas áreas, há ainda a possibilidade de participar de uma oficina de empreendedorismo ministrada pelo Sebrae – momento ideal para esclarecer dúvidas e aprofundar conhecimentos.

“Nosso objetivo é que cada aluno conclua o curso com condições reais de gerar sua própria renda. A qualificação profissional abre portas para o mercado de trabalho e também para o empreendedorismo, permitindo que essas pessoas conquistem autonomia financeira e construam novas perspectivas para si e suas famílias”, destaca Amanda Santana, coordenadora administrativa da Associação Vovô Vitorino.

Os números do projeto impressionam. Em 2025, mais de 480 pessoas se formaram em 42 turmas, com aproximadamente 2 mil inscrições distribuídas em 26 cursos diferentes. Para 2026, a expectativa é formar cerca de 500 novos profissionais.

Entre os cursos disponíveis para Tatuquara e Araucária estão: Doces de Páscoa, Alongamento de Unhas, Marmita Saudável, Maquiagem Básica, Preparações Juninas, Salgados Fritos e Assados, Limpeza de Pele, Massas e Risotos, Sopas e Caldos, Hambúrguer Gourmet, Design de Sobrancelha, Auxiliar Administrativo, Informática Básica e Mecânica Básica Industrial.

Uma novidade importante é que os cursos da área de Gestão e Tecnologia, antes exclusivos para o Tatuquara, agora estão disponíveis apenas para moradores de Araucária. Para se inscrever na capacitação em Informática Básica, é necessário ter entre 14 e 22 anos. Para os demais cursos, a idade mínima é 16 anos.

As inscrições são por ordem de cadastro, então é importante agir rapidamente. Para garantir sua vaga, basta preencher o formulário online disponível no site. Para mais informações, acesse www.vovovitorino.org.br.

A Associação Vovô Vitorino possui uma trajetória de comprometimento com a comunidade. Fundada em 1992, a organização atua na proteção da infância e apoia o desenvolvimento do Tatuquara e região, trabalhando nas áreas de assistência social, educação e sustentabilidade ambiental. Um dos seus projetos de destaque é o “Reciclar é Viver”, que em 2024 retirou mais de 577 kg de materiais recicláveis das ruas e já recebeu importantes reconhecimentos como o Prêmio Betinho – Atitude Cidadã (2009) e o Troféu Zilda Arns na categoria meio ambiente (2012).

A associação mantém ainda um grupo de fortalecimento de vínculos que atende cerca de 100 crianças de 7 a 13 anos e já formou mais de 1500 pessoas em seus programas de capacitação profissional. Anualmente, promove o Troféu Vitorino Xavier, reconhecendo iniciativas e líderes que beneficiam suas comunidades, e realiza um bazar mensal que apoia a economia solidária e circular.

O Projeto Despertar Para a Autonomia, em sua segunda edição, é resultado da parceria entre a Associação Vovô Vitorino e a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental. Na primeira edição (2021-2023), formou 520 pessoas em 13 cursos diferentes. A meta para os próximos três anos é formar mais 1.500 profissionais em diversas áreas.

Para mais informações, acesse o Instagram @despertarparaautonomia ou entre em contato pelo telefone (41) 98466-1250.