Capacete de garupa de moto é ejetado em grave acidente na Grande Curitiba

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente entre um carro e uma moto na BR-116, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na manhã deste domingo (11). A colisão aconteceu na Av. Carlos Eduardo Nichele, às 10h28.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as duas vítimas estavam na motocicleta. O condutor, um homem de 20 anos, teve ferimentos graves e foi encaminhado ao Hospital do Trabalhador.

A garupa, um jovem de 21 anos, teve o capacete ejetado. Ela foi atendida inconsciente e encaminhada pelo Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) e levada ao Hospital Angelina Caron.