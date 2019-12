Até domingo (15), o Projeto Nova Terra apresenta a Cantata de Natal em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. As apresentações prometem emocionar o público e arrecadar fundos para atender cerca de 100 crianças carentes da cidade.

A Cantata será apresentada entre esta quinta-feira (12) com encerramento no domingo (15), com direito a ruas fechadas no cruzamento da Rua Enemézio do Rosário Júnior com a Rua João Boneti, no bairro Atuba.

Quem abre as apresentações é o cantor Rogério Cordoni, conhecido por ser cover de Elvis Presley. Em todos os dias, as apresentações seguem o mesmo padrão: as crianças cantam e dançam dez músicas, além de encenarem o nascimento de Jesus.

Projeto Nova Terra

O Projeto Nova Terra, que começou na garagem da residência do casal Andreia e Adriano Ribas, hoje ganhou uma estrutura bem maior e atende cerca de 100 crianças. Há quatro anos, o Natal vem sendo um dos momentos mais importantes para os participantes do projeto, mas nesse ano as coisas estão mais difíceis e a já tradicional Cantata de Natal está ameaçada.

Diariamente, o Nova Terra atende crianças, em sua maioria em situação de vulnerabilidade, oferecendo um suporte às atividades escolares. O projeto sobrevive somente com as doações feitas pelo público.

O contato do projeto Nova Terra é o (41) 98455-6490 ou 99565-8578.

* Colaboração de Rodrigo Cunha