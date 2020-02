Pelo menos até a quinta-feira (6) o tempo em Curitiba não deve sofrer mudanças em relação aos últimos dias. Nesta quarta-feira (5), por exemplo, o céu segue nublado na capital, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia e com o sol podendo aparecer entre nuvens, mas de forma tímida. O mesmo vale para o Litoral do Paraná. Segundo o Instituto Simepar, a umidade segue presente nas praias e as chuvas isoladas continuam por lá. O bom é que as temperaturas devem seguir um pouco mais elevadas na faixa Leste do Estado.

Em Curitiba, os termômetros devem variar nesta quarta-feira entre 17° C e 28° C. O dia segue nublado e a sensação de “chove não molha” ainda será permanente, principalmente por causa dos ventos que sopram do oceano para o continente, carregando umidade. Conforme explica o Simepar, a previsão é praticamente a mesma dos últimos dias. Mudança mais significativa só deve ocorrer a partir da quinta-feira.

“A melhora do tempo será gradativa. A partir da quinta-feira, o sol deve começar a aparecer mais um pouco e, por enquanto, a previsão é de um tempo bom no fim de semana”, disse o meteorologista Reinaldo Kneib, do Simepar. No entanto, Kneib afirma que não será um fim de semana seco. “Segue a previsão de dias típicos de verão, com céu mais aberto pela manhã e pancadas de chuva à tarde”, conclui.

Litoral

Nas praias do Paraná o clima também segue parecido nesta quarta. A previsão é de um dia nublado, com chuvas ocorrendo a qualquer momento. De acordo com o Simepar, um alento para quem segue descansando à beira-mar são as temperaturas. Diferente da capital, o Litoral deve manter o calor. Conforme prevê o instituto de meteorologia, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, os termômetros variam entre 24° C e 28° C.