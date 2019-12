O rompimento de uma tubulação de água domingo (1.°) por causa da forte chuva deixou um rastro de destruição na Rua Richard Strauss, no bairro Vista Alegre, em Curitiba. Quatro casas ficaram alagadas, além de cinco muros destruídos. Uma das residências foi interditada pela Defesa Civil.

A segunda-feira (2) está sendo de muito trabalho para os moradores da rua. Além da lama, muitos móveis estragados pela água estão tendo de ser retirados das casas.

Segundo moradores, a chuva na tarde de domingo fez com que uma galeria de água pluvial estourasse, provocando a inundação de casas. Na residência mais atingida, todos os cômodos foram invadidos pela água. “Ouvi um barulho muito forte e fui para a sacada. Na hora já vi os vizinhos correndo e gritando. Foi um efeito cascata, com os muros desabando. Foi uma tragédia para todos nós”, relata Hugo Catossi, 59 anos, funcionário público federal.

Segundo Catossi, o pior momento foi quando uma mulher e os dois filhos pequenos subindo no carro para não serem atingidos pela água. “Eles estavam na garagem e ficaram encurralados pela água. Poderiam ter morrido nesta tragédia”, recorda.

Morador limpa a lama dentro de casa após alagamento no Vista Alegre. Foto: André Rodrigues / Tribuna do Paraná

Além da Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e equipes da prefeitura foram à rua no Vista Alegre vistoriar a situação. Em nota, a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, afirma que já vinha acompanhando a situação do imóvel onde estava a tubulação há algum tempo. Ainda de acordo com a prefeitura, a responsabilidade pela manutenção da tubulação é do proprietário do imóvel, conforme o artigo 113 da lei municipal 11.095/2004.

Chuva

Segundo o Instituto Simepar, choveu 18 mm entre 16h45 e 17h15, em Curitiba. A chuva mais forte foi registrada às 17h, quando choveu 12 mm em menos de 15 minutos

A Defesa Civil recebeu chamadas para atender situações de quedas de árvore nos bairros Água Verde, Novo Mundo e no Boa Vista.