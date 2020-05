Uma iniciativa da agência de publicidade TIF em conjunto com a OutdoorMídia, de Curitiba, vai oferecer publicidade gratuita para 148 comerciantes por mês, em 37 outdoors que estão espalhados em bairros da cidade. A campanha, que se chama “Pense Grande”, pretende incentivar pequenos empresários que passam por dificuldade desde o início da pandemia de coronavírus. O objetivo é incentivar o público a consumir nos bairros.

publicidade

LEIA MAIS – Padrinhos fazem surpresa para noivos de Curitiba que adiaram o casamento por causa do coronavírus

Segundo a agência TIF, a ideia de disponibilizar os outdoors direto aos comércios é a segunda fase de um projeto que começou entre os meses de março e abril, quando a TIF e a Outdoormídia realizaram uma parceria conjunta e criaram peças que estimulavam o público a consumir. As peças transmitiam uma mensagem geral para que as pessoas apoiassem a economia. Agora, cada comércio poderá deixar o seu recado personalizado para as pessoas.

“Minha solução, de momento, é oferecer mais da metade de desconto em serviços nesta quarentena”, conta Francielle Walter, dona de um salão de beleza que foi profundamente afetado pela pandemia. Dependendo de eventos sociais, ela recorreu aos vouchers (garantias de desconto quando o comércio reabrir) para sobreviver. Apesar de tudo, ela reforça o otimismo com o momento: “é uma questão de fé. Desejo que não dure. Essa ação dos outdoors vai me ajudar bastante nesse momento. É um sonho que se realizará, em meio a tudo isso”.

A campanha em números

Para se ter ideia do impacto positivo que a campanha “Pense Grande” trará para as pequenas empresas, caso fosse pago, o custo das inserções seria de R$ 120 mil, valor que muitos microempresários têm para fazer girar o seu negócio em um mês. Com a campanha, de forma gratuita, de acordo com a assessoria, cada anunciante poderá aparecer até 810 vezes por dia, o que dará 11.340 inserções de 10 segundos, em 14 dias. No total, serão 148 comerciantes por mês ajudados pela campanha. Considerando a visibilidade dos 37 painéis digitais espalhados por Curitiba e região metropolitana, espera-se 18 milhões de impactos/mês com as ações.

LEIA AINDA – Festa clandestina em Curitiba durante a pandemia é investigada pela polícia

Os estabelecimentos foram escolhidos a partir de uma pesquisa de campo com assistentes comerciais da própria Outdoormídia. Os comerciantes no entorno de até cinco quadras dos painéis digitais da marca foram abordados e convidados a participar da ação. “Sou agente e consultora de viagens. Trabalho em home office e continuo com a mesma rotina, porém, obviamente, tenho um volume de vendas muito menor”, lamenta Katia Regina, que foi uma das escolhidas para participar da campanha. “Acredito que precisamos ter cuidado com a saúde e respeitar as determinações do momento, como as máscaras e o isolamento. Para dar mais visibilidade ao meu trabalho, essa campanha foi excelente”.

Gerar uma cadeia sustentável

As cabeças por trás das agências idealizadoras dessa ação, Thiago Biazetto, da TIF, e Halisson Pontarolla, da Outdoormídia, preveem que estas pequenas ações serão essenciais para o resgate econômico pós-pandemia. “Faz parte do nosso dia a dia e do nosso trabalho dedicar a nossa criatividade às causas mais relevantes”, afirma Biazetto. “Em um momento como esse, temos que pensar no todo, não só nos grandes players. Essa ação, mais do que um gesto com a Outdoormídia, é uma forma de estimular, também, que outros repitam nossas ações. Assim, teremos muito mais força para sair da crise”, definiu.

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise. Bora ajudar?

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?