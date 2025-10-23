Campanha da Prefeitura de Curitiba gera debate e polêmica após vídeo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um vídeo publicado nas redes sociais da Prefeitura de Curitiba, na tarde de quarta-feira (22/10), tem repercutido negativamente pelos comentários. Nele, o município sugere que, ao invés de dar esmolas, as pessoas direcionem a boa ação a programas da administração pública, para que a ajuda seja eficaz.

“Garanta que sua contribuição chegue a quem mais precisa, do jeito certo e por mais tempo”, afirma a publicação.⁣

Pelos comentários, seguidores acusaram a iniciativa de ser higienista, um conceito que se refere a uma abordagem de intervenção governamental baseada em princípios de saúde pública e “limpeza” urbana.

“A ‘esmola’ não mata, mas a indiferença e a negligência sim”, comentou uma internauta.

O vídeo faz parte de uma campanha ampla que pretende incentivar doações a pessoas em situação de vulnerabilidade social de forma mais segura. Assista ao vídeo abaixo.

O que diz a prefeitura

De acordo com a Prefeitura de Curitiba, o vídeo faz parte de uma campanha educativa sobre como ajudar, de forma efetiva e segura, pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, entre elas as que estão em situação de rua. Segundo o prefeito Eduardo Pimentel, a iniciativa tem o propósito de conscientizar a população e promover uma transformação efetiva na cidade.

“Cada doação contribui para fortalecer os atendimentos já realizados pelo município, desde a abordagem social e o acolhimento até o acesso à alimentação e, quando necessário, ao tratamento de saúde e à desintoxicação da dependência química”, explicou.

Como ajudar?

De acordo com a prefeitura, com a campanha, que será desenvolvida em várias fases, qualquer pessoa poderá contribuir via PIX, com valores fixos de R$ 5, R$ 10 ou R$ 50, ou com qualquer outra quantia que quiser. Todos os recursos serão direcionados ao Fundo da Fundação de Ação Social (FAS), por meio do Disque Solidariedade.

Para participar, basta acessar o site Curitiba Solidária e clicar no card “Doações FAS via PIX”. Em seguida, escolher o valor que quer doar, fazer o pagamento, enviar o comprovante e informar se a doação é de pessoa física ou jurídica.

Em breve, além do site Curitiba Solidária, placas com QR Code estarão espalhadas por pontos estratégicos da cidade, como ruas, parques e pontos de ônibus, para facilitar o acesso ao canal de doações.