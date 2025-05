Caminhoneiros fazem manifestação e bloqueiam BR-277

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na tarde desta sexta-feira (02), manifestantes bloquearam o quilômetro dois da BR-277, em Paranaguá. A rodovia foi totalmente interditada nos dois sentidos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para orientar o tráfego na área.

De acordo com a PRF, cerca de 40 pessoas participaram do ato de forma pacífica, que durou aproximadamente duas horas. O protesto teve como objetivo cobrar a regularização da circulação de caminhões, afetada pelo sistema de agendamento de cargas de empresas da região, além de exigir a construção de uma passarela e de uma via marginal.

A liberação da via ocorreu por volta das 17h20, segundo a concessionária EPR Litoral Pioneiro. O congestionamento na região chegou a 6 km no sentido leste e 3 km no sentido oeste.

