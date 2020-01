Motoristas que trafegavam pela BR-277, na manhã deste sábado (25), entre Curitiba e Araucária, na região metropolitana, tiveram uma cena inusitada no caminho: dois caminhões com cargas gigantes no meio da estrada.

Os veículos foram escoltados por viaturas da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e levavam dois tanques gigantes que saíram de uma empresa de Araucária com destino a Mauá, São Paulo.

Segundo a PRF, devido à altura das cargas, foi necessário utilizar a contramão da rodovia, na altura do quilômetro 147, onde há um viaduto ferroviário. Cada uma das composições tinha um comprimento de 60 metros, 5,4 metros de altura e um peso total de 223,5 toneladas.