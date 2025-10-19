Atenção!

Caminhão tomba na BR-376 e pista fica bloqueada por mais de duas horas

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Carol Maltaca Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 19/10/25 14h56
Acidente BR-376
Foto: PRF/Divulgação

Um caminhão carregado de milho tombou na manhã deste domingo (19/10) na BR-376, em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Devido ao acidente, uma das pistas sentido Santa Catarina ficou interditada por mais de duas horas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 8h40, no km 664. A pista foi totalmente liberada às 11h. Conforme a corporação, o motorista ficou ferido e foi encaminhado a um hospital da região. O nome e o estado de saúde do caminhoneiro não foram divulgados.

