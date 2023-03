Um incêndio em um caminhão provocou a interdição total de uma das pistas da BR-376 no início da tarde deste sábado (4), em Guaratuba. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi na pista sentido Curitiba/Litoral, na altura do km 675. O trecho fica próximo de onde ocorreu o deslizamento de terra no fim do ano passado.

De acordo com a PRF, o fogo começou por volta das 13h30. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro. Até por volta das 14h20, não havia informações sobre vítimas.

Não há prazo para liberação das pista.