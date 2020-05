Uma carga de cerveja se desprendeu de um caminhão no fim da manhã desta sexta-feira (1), no bairro Tatuquara, em Curitiba. Pessoas tentaram saquear a carga, mas não tiveram êxito após rápida ação do motorista que logo entrou em contato com a Polícia Militar (PM). O motorista foi autuado na sequencia pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na carteira de habilitação. Ninguém ficou ferido.

No vídeo que circula nas redes sociais, percebe-se vários engradados de cerveja quebrados ao longo da BR-116. No áudio, as pessoas lamentam a “tragédia” com a carga de bebidas.

A situação ocorreu nas proximidades do Ceasa. O condutor do caminhão explicou aos policiais que ao fazer uma curva, parte das cervejas acabou de deslocando para fora do veículo. A PRF foi chamada para dar orientação ao motorista e aos outros condutores que trafegam pelo local. Não houve bloqueio, mas lentidão para limpeza da pista.

O motorista do caminhão foi autuado pela Policia Rodoviária Federal (PRF) por dirigir veículo com equipamento obrigatório inoperante. A infração pelo Código de Trânsito Brasileiro é considerada grave com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na carteira de habilitação do motorista infrator. O tacógrafo não registrou a velocidade que o caminhão trafegava no momento do acidente.

Alerta no trecho

Em agosto do ano passado, um ciclista que estava no acostamento morreu nas imediações do Ceasa ao ser atropelado por um caminhão. Na oportunidade, o homem de 40 anos foi atingido e não resistiu aos ferimentos.

