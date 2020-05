O jornalista William Bonner chorou ao vivo no Jornal Nacional na edição desta quinta-feira (30). Ele se emocionou com uma reportagem sobre como as pessoas têm lidado com a quarentena. Na reportagem, uma moradora do bairro da Gávea, no Rio de Janeiro, mostrava a sua rotina. Todos os dias, às 18h, ela faz um show para os vizinhos ao cantar na janela.

Ela revelou que já havia feito 40 apresentações diárias, todos os dias, e que já recebia mensagens carinhosas, sobretudo de idosos, os mais vulneráveis. Os shows duram cerca de três minutos apenas, mas emocionam muita gente.

No momento em que as câmeras voltaram para o estúdio do JN, Renata entregou que o companheiro de bancada estava chorando. “O Bonner ficou emocionado”, disse Renata. “Não, eu não. Quase não me emociono”, respondeu ele. “Eu vou encerrar [o telejornal], tá?”, disse ela.