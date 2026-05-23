Câmeras da Muralha Digital podem ser usadas para monitorar flanelinhas em Curitiba

Um projeto de lei em tramitação na Câmara Municipal de Curitiba (CMC) propõe utilizar as câmeras da Muralha Digital para monitorar a atividade dos flanelinhas na cidade.

A proposta, de autoria do vereador Renan Ceschin (Pode), prevê a utilização do sistema como ferramenta central no policiamento e na fiscalização dos guardadores de veículos.

De responsabilidade da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), o programa conta com mais de 2.400 câmeras públicas e privadas integradas. O sistema utiliza inteligência artificial para a prevenção de crimes e suporte a investigações policiais.

A atividade dos guardadores de veículos não é considerada ilegal. No entanto, passa a ser considerado um delito previsto pelo Código Penal quando existe a exigência de cobrança obrigatória, ameaça ou constrangimento.

Imagens poderão fundamentar prisões em flagrante

Se aprovada, a lei autorizará a Guarda Municipal e demais órgãos de segurança a utilizarem o monitoramento em tempo real para flagrar práticas como extorsão, ameaças e coação. O projeto também visa coibir o uso de cones, cavaletes ou fitas para a reserva irregular de vagas públicas.

Além de abrir caminho para prisões em flagrante, o texto estabelece outro critério: caso o infrator seja beneficiário de programas sociais do município, as imagens da Muralha Digital poderão ser usadas como prova para a aplicação de sanções e suspensão dos benefícios.

Próximos passos e projetos semelhantes

A iniciativa de Ceschin não é a única sobre o tema no Legislativo municipal. A proposta é semelhante a um projeto do vereador Guilherme Kilter (Novo), que já tramita na casa. Agora, caberá à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) avaliar se as duas matérias serão anexadas para tramitarem juntas.

Protocolado no dia 13 de abril, o projeto precisa passar pelas comissões temáticas da CMC antes de seguir para votação em Plenário.