Câmara de Curitiba quer criar nova regra para fachadas de construções

A Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Metropolitanos tem agenda na próxima quarta-feira (15) para avaliar uma proposição única. A proposta quer alterar o Código de Posturas da cidade, estabelecendo as construções que têm painéis transparentes ou espelhados deverão adotar, em suas fachadas externas, materiais ou dispositivos para evitar a colisão de pássaros (005.00176.2023).

O texto retorna à pauta do colegiado depois de ter sido enviado, em abril, à prefeitura, para que ela se manifestasse sobre seu teor. O relator da matéria é o vereador Nori Seto.

O grupo analisa matérias relacionadas à política e ao sistema municipal do meio ambiente, ao saneamento básico, à proteção, à conservação e à recuperação dos recursos naturais, ao desenvolvimento sustentável e aos assuntos metropolitanos.

As reuniões são sempre às quartas-feiras, às 8h15, quinzenalmente. Além do relator, também são membros Leonidas Dias (Pode), presidente interino; Maria Leticia (PV), Nori Seto, Sidnei Toaldo (PRD) e Zezinho Sabará (PSD).

A pauta completa das comissões permanentes sempre está disponível para consulta no Sistema de Proposições Legislativas (SPL) da CMC no prazo regimental de 24 horas antes do horário da agenda de cada uma. As agendas da Câmara de Curitiba são transmitidas ao vivo, direto da Sala das Comissões, pelos canais do Legislativo no YouTube e no Facebook.

