Câmara avalia propostas sobre cobrança abusivas e ameaças de flanelinhas

A cobrança por flanelinhas em vagas públicas, cada vez mais comum em dias de shows e jogos, voltou a ganhar espaço no debate da Câmara Municipal de Curitiba. Dois projetos tramitam na Casa com propostas diferentes para lidar com o problema: um do vereador Renan Ceschin e outro do vereador Da Costa, protocolado sob os números 005.00146.2025 e 031.00039.2026.

O projeto de Ceschin, nomeado de Blitz Anti-Flanelinha, prevê ações da guarda municipal nos principais pontos de atuação dos flanelinhas na cidade, com foco em regiões próximas a grandes eventos.

“É um projeto que quer acabar com essas cobranças abusivas, diferente do projeto de outros vereadores que querem regulamentar, querem cadastrar os flanelinhas. Eu considero que a prática deles é abusiva, extorsiva”, afirma o vereador. A proposta inclui ainda um canal de denúncia voltado principalmente a mulheres que se sintam ameaçadas ou coagidas na hora de estacionar.

Segundo Ceschin, o gabinete já recebeu diversos relatos de pessoas que se sentiram inseguras diante da abordagem de flanelinhas. Ele defende que o combate à prática passe pela integração entre fiscalização e tecnologia, com apoio das forças de segurança.

“Nós já tivemos uma conversa com o coronel Hudson, secretário de segurança do estado, que se colocou à disposição para atuar também no combate aos abusos cometidos pelas flanelinhas nas ruas de Curitiba”, conta. Ele cita ainda um levantamento da Polícia Militar sobre os principais pontos de atuação dos flanelinhas, geralmente concentrados em dias de eventos de grande público.

Para o vereador, a mudança de comportamento em torno do tema não deve acontecer de forma imediata. Ele compara o processo à proibição da soltura de balões, que levou tempo até se consolidar. “Flanelinhas, a gente sabe que é uma cobrança abusiva, cobrar para parar em vaga pública”, diz. Segundo ele, o projeto Blitz Anti-Flanelinha já está apto para votação e depende de pauta do presidente da Câmara, Tico Kuzma.

Já o projeto do vereador Da Costa segue outro caminho: propõe o cadastro e a regulamentação da atividade de flanelinha, responsabilizando quem atuar de forma irregular.

Procurado pela Tribuna do Paraná, o vereador optou por não se pronunciar sobre o tema no momento.