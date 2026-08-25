Trânsito em Curitiba hoje: sua rota por estes bairros pode estar bloqueada agora

Curitiba terá bloqueios totais e parciais em vias importantes dos bairros Capão Raso, Guabirotuba, Campina do Siqueira e Portão nesta última semana de agosto. As obras do Novo Inter 2 exigem desvios e mudanças no trajeto de quem circula pela região. A intervenção mais longa acontece no Capão Raso, com fechamento total da Rua Professor João Mazzarotto até 22 de setembro. Motoristas também precisam ficar atentos às mudanças de preferência no Uberaba e aos serviços de manutenção asfáltica no Cajuru e Tarumã.

Confira o mapa detalhado das intervenções operacionais, o tempo estimado de bloqueio e os desvios recomendados para cada região afetada.

Bloqueios e intervenções viárias

Avenida Arthur Bernardes tem bloqueio parcial no Campina do Siqueira

Em virtude do avanço das obras do Novo Inter 2, um trecho da Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes sofreu interdição parcial no sentido Campina do Siqueira, no segmento compreendido entre a Rua Tamoios e a Rua Tabajaras. A intervenção começou na segunda-feira (24) e tem previsão de duração de 60 dias, a depender das condições meteorológicas. Motoristas que trafegam pelo corredor devem prever maior lentidão no trecho.

Bairro Portão tem cruzamento bloqueado até o fim do mês

No bairro Portão, a Rua Capitão Tenente Máris de Barros permanece totalmente bloqueada no cruzamento com a Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes. A interdição, que teve início no dia 21 de agosto, é necessária para o andamento das obras de infraestrutura do sistema de transporte. O tráfego no local está restrito exclusivamente a moradores e comerciantes da quadra. Como rota alternativa de desvio, os condutores devem utilizar a Rua Coronel Airton Plaisant. A estimativa é de que a liberação ocorra no dia 30 de agosto, podendo ser ajustada conforme o clima.

Capão Raso tem interdição total na Rua Prof. João Mazzarotto

Desde segunda-feira (24/8), a Rua Professor João Mazzarotto encontra-se totalmente fechada ao tráfego no trecho situado entre a Rua Vereador Adeodato Volpi e a Rua Tenente Miguel Afonso Ribeiro Cuba. A interdição é exigida para o avanço das obras do Novo Inter 2. A Prefeitura de Curitiba estabeleceu como opção de desvio um trajeto pelas ruas Vereador Adeodato Volpi, Francisco Raitani, Tenente Miguel Afonso Ribeiro Cubas e Rodolpho Senff Junior. A previsão é que o bloqueio se estenda por mais 28 dias, com término previsto para 22 de setembro, caso não haja interrupções por chuvas intensas.

Faixa da direita é interditada na Rua José Rietmeyer no Guabirotuba

No Guabirotuba, a Rua José Rietmeyer apresenta bloqueio parcial na faixa da direita, no trecho entre a Avenida Canal Belém e a Avenida Senador Salgado Filho, no sentido de subida para a Salgado Filho. A interdição parcial é voltada à execução de obras viárias e tem previsão de duração até 28 de janeiro, condicionado ao tempo firme.

Mudanças de sentido e preferência

Rua Lourdes Erzinger Correia passa a ser preferencial no Uberaba

A partir desta terça-feira (25/8), altera-se a dinâmica do tráfego no bairro Uberaba. A Rua Lourdes Erzinger Correia passa a ter preferência de tráfego em relação à Rua Waldomiro Daldigan. A alteração permanente conta com a implantação de nova sinalização vertical e horizontal, além da instalação de dispositivos de segurança. A orientação da Superintendência do Trânsito é que os motoristas redobrem a atenção ao se aproximarem do cruzamento.

Transporte coletivo

Linhas de ônibus mantêm itinerário no Guabirotuba

Apesar do bloqueio parcial na faixa da direita na Rua José Rietmeyer para as obras do Novo Inter 2, a passagem do transporte coletivo permanece mantida. Os ônibus que cumprem itinerário pela região continuam circulando pela faixa livre na via, sem alterações de rotas ou desativação de pontos de parada no trecho entre a Avenida Canal Belém e a Avenida Senador Salgado Filho.

Manutenção e obras na pista

Reciclagem asfáltica altera tráfego no Cajuru

A Rua Thomaz David Borges passa por trabalhos de reciclagem asfáltica ao longo de um trecho de 625 metros, a partir da interseção com a Rua Doutor José Giostri Sobrinho. A intervenção não exige o fechamento total da pista, contudo os condutores precisam compartilhar o espaço com o maquinário e os operários do município. A recomendação aos motoristas e pedestres é de cautela ao trafegar pela região.

Serviços na pista exigem atenção no Tarumã

A Rua Manoel Vicente de Oliveira Mello passa por obras de recuperação asfáltica no segmento compreendido entre a Rua Gottlieb Rosenau e a pista Marginal da Linha Verde. Como o tráfego é compartilhado com as equipes de trabalho e máquinas pesadas, podem ocorrer interrupções pontuais e temporárias da via ao longo do dia. A orientação para quem circula pelo local é redobrar os cuidados.

Mapa mostra locais de maior congestionamento em Curitiba

Antes de sair de casa, consulte aqui como está seu trajeto. O mapa mostra, em vermelho, ruas de Curitiba que estão com grande movimento, segundo o Google.