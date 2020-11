O calor previsto para Curitiba neste domingo (29) coloca a cidade em alerta amarelo para temporal, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Além da capital, mais cidades do sul paraense estão sob alerta do instituto, que vigora pelo menos até às 23h deste domingo.

Segundo o Simepar, a temperatura máxima neste domingo em Curitiba chegará aos 31ºC, por volta das 15h. Logo depois, às 16h, o órgão prevê chuva para Curitiba.

“No domingo o sol está presente na maior parte das regiões, com exceção para o sul do estado, onde a nebulosidade predomina e chove em algumas cidades. As chuvas estão ocorrendo em cidades como União da Vitória, por exemplo, com intensidade fraca a moderada”, explicou a meteorologista do Simepar Ana Beatriz Porto.

A partir deste domingo o Simepar prevê chuva para todos os dias da semana em Curitiba. A chuva é importante para amenizar o nível médio dos reservatórios, que estavam em 31,10% neste sábado (28).

Litoral

A cidade de Guaratuba, no litoral paranaense, terá um dia com máxima de 30ºC e sem chuva. As precipitações devem atingir a região apenas al longo da semana.