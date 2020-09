Segue a previsão de calor para o fim de semana em Curitiba e região. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as temperaturas seguem elevadas até o domingo (13), com previsão de máximas de 34ºC nos próximos dois dias. O céu também deve estar limpo, sem nuvens, e não há condição para chuva. No Litoral, a meteorologia também aponta um fim de semana quente.

Em Curitiba, no sábado (12), as temperaturas devem variar entre 18ºC e 31ºC. No domingo, a mínima prevista pela meteorologia cai um pouco, girando em torno dos 16º C. As máximas previstas seguem as mesmas no sábado e no domingo.

Segundo o Simepar, o calor é provocado pelos ventos que continuam predominando do quadrante norte e transportando ar bem quente para todas as regiões do estado.

Embora o tempo aberto agrade e seja bem-vindo para o fim de semana, a forte estiagem segue no Paraná por causa do tempo seco e prejudica capacidade dos reservatórios de água, que seguem bem abaixo do nível ideal, obrigando a Companhia de Abastecimento do Estado (Sanepar) a manter rigorosos rodízios no abastecimento de água da capital e região.

Litoral

Nas praias, o tempo também deve seguir aberto no sábado e domingo. Porém, o sol ainda deve brigar por espaço com as nuvens que formam na região, por causa da proximidade com a umidade da Serra do Mar. Com isso, as temperaturas seguem mais amenas do que em Curitiba. Segundo o simepar, mesmo sendo improvável, não se descarta uma chuva fina e isolada em algumas áreas.

Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, a previsão é de temperaturas oscilando entre 18ºC e 25ºC durante os próximos dois dias.