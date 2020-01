De olho no tempo!

O calor vai predominar para quem estiver curtindo o litoral paranaense nesta segunda-feira (13), segundo o Instituto Tecnológico Simepar. A previsão é de tempo aberto e temperaturas entre os 23 e 30 graus. Em Curitiba o dia também promete ser limpo e de altas temperaturas: a máxima é de 29 graus por volta das 15h.

Para Guaratuba, por exemplo, Simepar não prevê chuva para esta segunda-feira. O dia começa quente, mas a máxima, de 30 graus, será registrada entre 13h e 17h, ou seja, tarde perfeita para curtir as praias do litoral.

Em Curitiba o calor segue firme também e sem previsão de chuva. Não há, inclusive, alerta de temporal para a cidade. Na terça-feira (14) as temperaturas baixam um pouco na capital, que terá máxima de 26 graus.A chuva volta a Curitiba na quarta e na quinta-feira.

E no interior, como fica?

No interior do Estado o tempo quente e úmido segue contribuindo para formação de chuvas de verão. Em Maringá, por exemplo, a previsão aponta mínima de 21 e máxima de 28 na cidade, que terá chuva já no início da tarde.