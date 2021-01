Previsão do tempo!

O alerta de temporal emitido pelo Inmet no começo da semana continua pelo menos até nesta quinta-feira (7). Segundo o instituto, as chuvas fortes podem atingir não só Curitiba, como várias outras cidades da região metropolitana e até de outros pontos do Paraná.

A previsão indica possibilidade de um volume de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros durante todo o dia. Além da chuva, também está previsto a possibilidade de ventos intensos, de 40 a 60 km/h, e queda de granizo.

Apesar do alerta para o perigo em potencial para temporal, é baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. A maior concentração de chuva pode ficar para o período da tarde em várias cidades.

A condição propícia para temporal se dá por conta do tempo abafado em todo o Paraná. Nesta quinta-feira, os termômetros devem registrar temperaturas todas beirando os 30°C. O litoral paranaense é a região onde faz mais calor, com máxima prevista de 33°C. Em todas as cidades, porém, a chuva pode chegar a qualquer momento.