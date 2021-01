Sentiu calor por aí, né? Pois saiba que para quem mora em Paranaguá e Guaraqueçaba, cidades do litoral do Paraná, o dia foi tão quente nesta quinta-feira (7) que as galinhas poderiam ter botado ovos cozidos. As duas cidades registraram as maiores temperaturas do Estado: 34,7°C e 37,4°C, respectivamente. Segundo o Simepar, a sensação térmica em ambas as cidades chegou aos 46°C, conforme dados automáticos.

A tendência, de acordo com o Simepar, é de que os próximos dias sejam tão quentes quanto o que tivemos nesta semana. “Não só por estarmos no verão, mas também porque temos passado por um período com baixa umidade, em que as chuvas não duram muito tempo, então o solo não esfria o suficiente para dar aquela esfriada”, explicou o meteorologista Marcolino Nascimento.

Vem chuva pra aliviar?

Para Marcolino, apesar das altas temperaturas, muitas cidades têm registros de chuvas pontuais. “Esse panorama de aquecer bastante durante o dia e aliviar durante a tarde, com a formação de chuvas isoladas, é bem comum. A previsão indica que deve ser regra pelo menos até a semana que vem. Isso porque para mudar esse panorama seria com uma entrada de frente fria”.

Foto: Denis Ferreira Netto/SEDEST/AEN.

Observamos que, ao longo desta semana, tanto o Simepar como o Inmet divulgaram alertas de tempestades, mas não necessariamente chuvas que durariam muito tempo. O meteorologista do Simepar explica que a condição atual é propícia para temporal, mas pancadas passageiras. “Nada que dure várias horas, por exemplo. Já um céu nublado sim. Temos regiões em que o dia todo está nublado, mesmo com o calor”.

Nas cidades do litoral e do Noroeste do Paraná, a chuva se tornou companheira dos períodos da tarde. “Não é tanta umidade a ponto de chover no Estado inteiro. Chove mais perto do Litoral mesmo, por estar mais próximo do oceano, e Noroeste, que está mais perto de uma região que tem uma fonte de energia que provoca chuva”.

A previsão é de que, pelo menos neste final de semana e uma parte da semana que vem, o tempo continue estável. Os termômetros devem continuar beirando e, em algumas cidades, até ultrapassando os 30°C. Não só no litoral, mas em todo o Paraná.