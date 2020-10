A onda de calor ganha mais um prazo de validade em Curitiba e região nesta sexta-feira (2). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as temperatura ainda seguem elevadas, próximas dos 33ºC, e sem chuva. Mas à noite o tempo começa a mudar: uma mudança na direção dos ventos trará umidade e o fim de semana deverá ser com temperaturas mais amenas na região.

O tempo na capital nesta sexta ficará muito parecido com o que foi na quinta-feira (1.°), quando foi alcançada uma das temperaturas mais altas do ano, com 33,6°C. A diferença é uma frente fria que passa pelo oceano e muda a direção dos ventos. Com isso, a umidade pode se aproximar antes do previsto e impedir que o calorão do meio da tarde se firme.

“Segue o mesmo padrão de temperatura e não há previsão de chuva em Curitiba. A expectativa é de que o tempo comece a mudar à noite, mas uma variação ou outra não está descartada”, aponta o meteorologista Samuel Braun, do Simepar.

Ainda de acordo com Braun, o período da noite será o recorte para a volta das temperaturas mais amenas. “Esfria no fim de semana. As temperaturas caem cerca de 10ºC”, destaca o meteorologista. Conforme o Simepar, sábado (3) Curitiba deve ter máximas perto dos 20º C. Já a previsão para o domingo (4) é de apenas 18º C de temperatura máxima.

Litoral

Nas praias do Paraná, a umidade do oceano não permite que o dia esquente tanto nesta sexta. Embora as temperaturas estejam mais quentes no Litoral, perto dos 30º C, o sol briga mais para se firmar por causa das nuvens que formam na região.

Segundo o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as temperaturas devem variar entre 19º C e 27º C, podendo se aproximar dos 30º C ao longo da tarde.