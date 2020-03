O calor vai permanecer firme neste fim de semana em Curitiba e em todo o estado. Prepare-se, pois as temperaturas devem chegar perto dos 30ºC, com sensação térmica altíssima. A programação ideal é apostar em lugares abertos até para prevenção do coronavírus.

Em Curitiba, segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), neste sábado (14), a máxima pode chegar a 31ºC. Com céu claro e limpo, vale a pena curtir um dos parques da cidade com a família. A dica é o Tanguá, que tem um pôr-do-sol espetacular. O domingo (15) promete ser ainda mais quente, os termômetros podem bater 32ºC durante a tarde.

Litoral e interior

Nas praias, a temperatura neste sábado deve bater 30°C e um banho de mar vai ajudar demais para refrescar o corpo. Em Morretes, a sensação térmica pode chegar a 37°C.

No interiorzão, o calor vai estar com tudo em todas as regiões. Em Dois Vizinhos, no Sudoeste, a temperatura no fim de semana pode ultrapassar 35°C graus. A dica é um passeio no Lago Dourado, bacana para levar a família.