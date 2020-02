A segunda-feira (24) de Carnaval abafada em Curitiba e no Litoral do Paraná. O dia de folia vai ser perfeito para quem vai curtir a praia ou até mesmo a Guaratubanda, atração que promete atrair mais de 300 mil pessoas em Guaratuba.

Em Curitiba, a máxima deve bater 25 graus no período da tarde. Na capital a dica é conferir o CarnaVale, na Ópera de Arame. As atrações vão de maracatu pernambucano até clássicos de Carnaval, passando por samba e axé.

Litoral

Nas praias o dia vai estar ideal para curtir as areias e praticar esporte. No período da tarde, a máxima vai chegar a 28 graus. Ventilador vai ser essencial para refrescar e aguardar a noite com a Guaratubanda. Durante a festa, a chuva que irá acalmar os ânimos dos foliões não está descartada.

Interior

A chuva vai estar presente em algumas regiões do Estado. Em União da Vitória, no Sudeste paranaense, a temperatura chegará a 27 graus.