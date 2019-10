O calor intenso segue em Curitiba nesta quarta-feira (30). A previsão é de que as temperaturas continuem elevadas e, por isso, há possibilidade de chuvas no período da tarde e de noite de maneira isolada. O dia começou com 17°C e a temperatura máxima deve alcançar 31°C.

Devido ao calor, a chuva pode ocorrer de forma isolada em toda a cidade. Não há indícios que a precipitação venha com vendavais ou granizo. “Há previsão de chuvas mais para o período da tarde e noite nas regiões onde o relevo é mais acentuado, como Curitiba”, explica o Simepar.

No restante do interior a previsão também é de muito calor. Ao contrário da capital, não deve chover nas regiões Oeste e Norte do estado. Em Cascavel o sol deve ser predominante ao longo do dia e as temperaturas ficam entre 24°C e 30°C. No Norte, em Londrina, os termômetros sobem mais e ficam entre 21°C e 33°C.

No litoral as temperaturas devem ser menores, devido a maior nebulosidade no local. Os termômetros em Guaratuba e Matinhos ficam entre 21°C e 25°C. Não há previsão de chuva e o sol fica entre as nuvens ao longo do dia.