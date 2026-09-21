Calçadas de Curitiba poderão ficar mais acessíveis; entenda a proposta

Os vereadores de Curitiba votam, nesta segunda-feira (21), mudanças no Fundo de Recuperação de Calçadas (Funrecal). Se aprovadas, elas podem tornar prioritários recursos para obras de acessibilidade em locais específicos, como arredores de prédios públicos.

O projeto, de autoria de Laís Leão (PDT) e Pier Petruzziello (PP), prevê ainda prioridade para calçadas acessíveis próximas a condomínios e residências de pessoas com mobilidade reduzida ou em situação de vulnerabilidade social.

Embora a construção e a manutenção de calçadas sejam obrigações dos donos de imóveis, o custo das adaptações pode ser uma barreira para pessoas com mobilidade reduzida e de baixa renda, justificam os autores. Segundo eles, a mudança não cria nova despesa, mas define critérios para priorizar os recursos que já integram o Funrecal.

Capital do Forró e Dia do Airsoft

Os vereadores ainda votam, em segundo turno, o projeto de lei que reconhece Curitiba como Capital do Sul do Forró. De autoria de Vanda de Assis (PT), o texto já foi aprovado em primeiro turno por 23 votos a 1.

Na mesma sessão, será votado, em primeiro turno, o projeto da delegada Tathiana Guzella (PL), que pretende inserir no calendário de Curitiba o Dia Municipal do Airsoft e do Paintball.