Uma calça de moletom salvou a vida de uma idosa de 85 anos que ficou presa, na manhã de sexta-feira (22), por uma espécie de gancho no 6° andar do Edifício Solar do Visconde, localizado na Rua Visconde do Rio Branco, no bairro Mercês, em Curitiba. A mulher foi encaminhada ao Hospital Evangélico Mackenzie devido uma escoriação no joelho.

A ocorrência ocorreu perto das 8h da manhã e a idosa ficou pendurada pela calça, com grande parte do corpo para fora do edifício. Um gancho que prende telas, que são geralmente usados para evitar acidentes, especialmente com crianças, ficou segurando a idosa após a calça ficar enroscada.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram chamados e estiveram no local. “Ela estava presa pela calça de moletom que usava e posso dizer que nasceu de novo. Um dos tênis chegou a cair”, disse o sargento Batista dos Bombeiros à Tribuna do Paraná.

A idosa reside com um sobrinho no edifício que também acompanhou o salvamento. Ela é japonesa e teve dificuldades em relatar o que ocorreu para as autoridades. Por prevenção, ela foi encaminhada ao Hospital Evangélico Mackenzie às escoriações no joelho.

Mulher foi resgatada após ficar pendurada por um gancho de uma rede de proteção. Foto: Reprodução.

