A Caixa Econômica Federal (CEF) paga nesta sexta-feira (11) mais uma parcela do auxílio emergencial a 5,4 milhões de trabalhadores. A partir desta data, os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo CaixaTem para pagamento de boletos ou ou nas casas lotéricas, compras na internet e pelas maquininhas em mais de um milhão de estabelecimentos comerciais.

Cerca de 3,3 milhões de beneficiários do Ciclo 5 nascidos em novembro receberão R$ 1,1 bilhão em suas contas Poupança Social Digital. Desse total, 155,1 mil receberão R$ 102,8 milhões referentes às parcelas do Auxílio Emergencial. Os demais, 3,2 milhões, receberão as parcelas do Auxílio Emergencial Extensão, em um montante de R$ 1,0 bilhão.

Bolsa Família

Também nesta sexta-feira (11), a Caixa realiza o pagamento da quarta parcela do Auxílio Emergencial Extensão para os beneficiários do Bolsa Família. Cerca de 1,6 milhão de pessoas com final de NIS 2 receberão R$ 417,3 milhões.

Durante todo o mês de dezembro, mais de 15,8 milhões de pessoas cadastradas no Programa que foram consideradas elegíveis vão receber, no total, R$ 4,1 bilhões.