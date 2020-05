Doze agências da Caixa Econômica Federal, em Curitiba e em cidades da região metropolitana, estarão abertas neste sábado (23) para atendimento exclusivo de informações e saques do auxílio emergencial de R$ 600 a pessoas sem o cartão do governo federal. O atendimento será individual das 8h até às 12 horas (veja a lista das agências no fim do texto).

publicidade

LEIA MAIS – Guia responde todas as dúvidas sobre o pagamento para quem teve o salário reduzido

A entrada de pessoas será controlada para tentar evitar aglomerações dentro das agências. A prefeitura de Curitiba pediu para que militares do Exército auxiliem na organização do espaço. Essa operação se estenderá até 13 de junho, com possibilidade de prorrogação.

Agências abertas neste sábado (23)

Curitiba

Agência Carlos Gomes – Av. Marechal Floriano Peixoto, 275, Centro

Agência Marechal Deodoro – Travessa da Lapa, 670, Centro

Agência Pinheirinho – Avenida Winston Churchill, 2351

Agência Sítio Cercado – Rua dos Pioneiros, 1171, Sítio Cercado

Agência Cidade Industrial – Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2470

Almirante Tamandaré

Agência Pedra Branca – Rua Lourenço Angelo Buzato (esquina com a José Carlos Colod)

Araucária

Agência Araucária – Praça Doutor Vicente Machado, 156

Campo Largo

Agência Campo Largo – Rua Xavier da Silva, 1149

Colombo

Agência Alto Maracanã – Rua Marginal José de Anchieta, 1440

Fazenda Rio Grande

Agência Fazenda Rio Grande – Rua Jacarandá, 305

Pinhais

Agência Pinhais – Avenida Camilo de Lellis, 348

São José dos Pinhais

Agência São José dos Pinhais – Rua XV de Novembro, 2147

Veja a lista de outras agências que estarão abertas neste sábado, em todo o Brasil.

Precisamos do seu apoio neste momento! Este conteúdo te ajudou? Curtiu a forma que está apresentado? Bem, se você chegou até aqui acredito que ficou bacana, né? Neste cenário de pandemia, nós da Tribuna intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise. Bora ajudar? Ao contribuir com a Tribuna, você ajuda a transformar vidas, como estas – Pai vende vende 1000 bilhetes de rifa com a ajuda da Tribuna pra salvar o filho

– Leitores da Tribuna fazem doação de “estoque” de fraldas para quíntuplos

– Leitores se unem para ajudar catadora de papel de 72 anos E tem várias outras aqui! Se você já está convencido do valor de sua ajuda, clique no botão abaixo Apoie a Tribuna!