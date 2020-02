Um incêndio de grandes proporções destruiu por completo uma loja de autopeças localizada na marginal da Linha Verde, na esquina com a Rua Luiz Amora, no bairro Capão Raso, em Curitiba. Dois cães que estavam no terreno da empresa foram resgatados momentos antes de tudo ser destruído pelas chamas, que podem ter começado por causa de fogos de artifício.

Segundo a tenente Priscylla, do Corpo de Bombeiros, foram utilizados quatro caminhões dos bombeiros além de um do tipo plataforma. “Era uma área de aproximadamente 350 metros quadrados que ficou totalmente destruída. Vizinhos relataram ter escutado foguetes”, disse a tenente. O local continha peças e carcaças de veículos e nada restou. “Dois cães que eram dos proprietários estavam com medo e bastante assustados no terreno. Felizmente foram salvos”, ressaltou a tenente.

As causas do incêndio ainda serão apuradas. Apesar da grande proporção das chamas, ninguém ficou ferido.