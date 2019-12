Os cinco cachorros da raça pit bull que foram resgatados nesta terça-feira (17) e faziam parte da equipe do criador que levava os animais para participar de campeonatos internacionais em rinhas – como a estourada pela polícia em Mairiporã, na Grande São Paulo – já estão em segurança. A apreensão ocorreu no bairro Guatupê, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba e o responsável pode retornar novamente para a prisão após ganhar liberdade pela Justiça paulista.

Na operação realizada nesta manhã pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), os animais apresentam sinais de maus-tratos com cicatrizes e marcas aparentes de luta. A liberdade concedida após dois dias aos frequentadores irritou Matheus Layola, delegado da DPMA. “O Judiciário arbitrou fiança de quatro a 20 salários mínimos e foi aplicada a Lei. O trabalho é de enxugar gelo. A gente fica revoltado com isto.”, desabafou.

Animais estavam presos a correntes e tinham cicatrizes de lutas pelo corpo. Foto: Divulgação/Polícia Civil PR.

Para tentar reverter este quadro e mostrar que os cinco cachorros recolhidos também poderiam ser participantes de campeonatos, a Polícia Civil do Paraná vai pedir a revogação da liberdade do criador. “Já entramos em contato com a Justiça de Mairiporã para que ele responda por este novo inquérito”, relatou Layola.

Os animais recolhidos serão transferidos para uma ONG parceira da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente.