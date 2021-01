Quatro cadeiras anfíbias, que são usadas para atender pessoas com dificuldades de locomoção, vão estar disponíveis na Ilha do Mel, no Litoral do estado, a partir desta quinta-feira (7) para permitir a acessibilidade às trilhas e também banho de mar.

As cadeiras foram adquiridas pelo Instituto Água e Terra (IAT), do governo do estado, e possibilitam que pessoas com dificuldades de locomoção possam percorrer trilhas que não são acessíveis para cadeiras de rodas.

O diretor de Patrimônio Natural do IAT, Rafael Andreguetto, explica que é preciso reservar as cadeiras antes de fazer a viagem. “O interessado deve ligar para o escritório do IAT da Ilha do Mel e preencher um cadastro. Havendo disponibilidade, ele ficará com a cadeira por todo o período em que estiver hospedado. A cadeira é entregue já no trapiche de embarque”, afirmou.

Estudantes de turismo contratados pelo IAT e funcionários do órgão estadual são responsáveis pela assistência aos usuários no cadastro e na utilização das cadeiras.

Duas cadeiras ficarão disponíveis para uso na praia de Encantadas e duas em Brasília. Para utilizar, é preciso fazer a reserva ligando para (41) 3426-8005.